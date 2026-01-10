Raffaella Fico ha avuto relazioni con personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Mario Balotelli e Piero Neri. Questi legami hanno spesso attirato l’attenzione dei media e del pubblico, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla sua vita privata. La sua storia sentimentale comprende nomi di rilievo, che hanno segnato il suo percorso personale e pubblico.

Nel passato sentimentale di Raffaella Fico ci sono ex molto noti del mondo dello spettacolo e dello sport, con i quali ha conquistato l’attenzione del gossip nazionale. Oggi l’ex gieffina sarà tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale di Verissimo in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Tre anni dopo la partecipazione al Grande Fratello che l’ha lanciata al successo, la Fico ha intrapreso una relazione con Mario Balotelli nel 2011: i due si conoscono in discoteca, dove la sorella dell’attaccante azzurro accompagnava la ventiduenne. Mario e Raffaella vengono travolti da un passione travolgente ed a distanza di pochi mesi la showgirl è in dolce attesa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex famosi e ricchi di Raffaella Fico: da Mario Balotelli a Piero Neri

