Bruno Osti disperso a Goro la barca del pescatore è stata trovata rovesciata | Sono ore dolorose

Le ricerche di Bruno Osti continuano senza sosta a Goro. La sua barca, trovata rovesciata, ha preoccupato amici e familiari. Sono ore di ansia, mentre i soccorritori cercano di trovare tracce del pescatore disperso dalla notte tra il 27 e il 28 gennaio. La speranza di ritrovarlo vivo resta viva, ma la situazione resta difficile.

Sono ore d'ansia per Bruno Osti, il pescatore 47enne disperso a Goro dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. La sua barca è stata ritrovata rovesciata, ma di lui non ci sono ancora tracce. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna, sono riprese. Bruno Osti disperso a Goro: a che punto sono le ricerche Il racconto di Fausto Gianella, consigliere FdI Chi è Bruno Osti, pescatore disperso a Goro Bruno Osti disperso a Goro: a che punto sono le ricerche Bruno Osti è disperso dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, dopo che era uscito con la sua barca nella Sacca di Goro.

Una barca capovolta è stata trovata a Gorino, vicino a Goro, e le ricerche del pescatore disperso continuano senza sosta.

Goro si sveglia con il cuore in gola.

Pescatore disperso in mare a Gorino: mare in tempesta e ricerche in corsoTempesta in mare e apprensione nella frazione di Gorino: ricerche senza sosta per il pescatore disperso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Disperso in mare un pescatore ferrarese, ricerche disperate. Ritrovata capovolta la sua barca a 500 metri dalla costaIl 47enne Bruno Osti aveva lasciato il porto di Goro nella notte tra martedì 27 gennaio e mercoledì 28, da allora si sono perse le sue tracce. Il maltempo sta complicando le ricerche in mare

Il 47enne Bruno Osti aveva lasciato il porto di Goro nella notte tra martedì 27 gennaio e mercoledì 28, da allora si sono perse le sue tracce. Il maltempo sta complicando le ricerche in mare facebook