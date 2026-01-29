Bruno Osti disperso a Goro la barca del pescatore è stata trovata rovesciata | Sono ore dolorose

Le ricerche di Bruno Osti continuano senza sosta a Goro. La sua barca, trovata rovesciata, ha preoccupato amici e familiari. Sono ore di ansia, mentre i soccorritori cercano di trovare tracce del pescatore disperso dalla notte tra il 27 e il 28 gennaio. La speranza di ritrovarlo vivo resta viva, ma la situazione resta difficile.

Sono ore d’ansia per Bruno Osti, il pescatore 47enne disperso a Goro dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. La sua barca è stata ritrovata rovesciata, ma di lui non ci sono ancora tracce. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna, sono riprese. Bruno Osti disperso a Goro: a che punto sono le ricerche Il racconto di Fausto Gianella, consigliere FdI Chi è Bruno Osti, pescatore disperso a Goro Bruno Osti disperso a Goro: a che punto sono le ricerche Bruno Osti è disperso dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, dopo che era uscito con la sua barca nella Sacca di Goro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

