Ansia a Goro pescatore disperso in mare | ricerche in corso in azione anche i sommozzatori La barca ritrovata capovolta

Una barca capovolta è stata trovata a Gorino, vicino a Goro, e le ricerche del pescatore disperso continuano senza sosta. Sul posto ci sono anche i sommozzatori che scavano tra le onde agitate del mare. Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, si dice molto preoccupato e osserva il mare con attenzione, sperando in un esito positivo.

Goro (Ferrara), 28 gennaio 2026 – " E’ stata trovata la barca, capovolta, a Gorino. Siamo molto preoccupati ’, guarda quel mare così scuro, le onde che sbattono contro la costa Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. La sua disperazione è quella di una comunità. Sono in corso dall'alba le ricerche di Bruno Osti, 47 anni, pescatore di Gorino (frazione di Goro) disperso dalla notte. "Era andato a ripescare gli ami per la cattura delle anguille”. E’ uscito intorno alle 3 per andare a raccogliere le reti nella Sacca di Goro. “Era andato a ripescare gli ami per la cattura delle anguille, una pesca tradizionale da queste parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ansia a Goro, pescatore disperso in mare: ricerche in corso, in azione anche i sommozzatori. “La barca ritrovata capovolta” Approfondimenti su Goro Barca Ansia a Goro, pescatore disperso in mare: ricerche in corso, in azione anche i sommozzatori Goro si sveglia con il cuore in gola. Uomo disperso su Monte Pellegrino, ricerche in corso: familiari in ansia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Buongiorno Speriamo bene per tutti Siamo tutti in ansia per quello che potrebbe succedere. Oggi sarà una giornata molto brutta..... Sulle zone di mare è un disastro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.