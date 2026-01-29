Bruce Willis non sa di avere la demenza. La moglie Emma Heming ha fatto sapere che l’attore non è consapevole della sua condizione. Lo ha detto lei durante un podcast, aggiungendo che questa sua ignoranza sulla malattia la rende felice.

Bruce Willis non sa di avere la demenza. A spiegarlo ai fan è stata la moglie, Emma Heming, durante il podcast Conversations with Cam: “ Non l’ha mai capito, sono davvero felice di questo. Riesce a connettersi con me”. Il 70enne interprete di Trappola di Cristallo non è quindi consapevole della demenza frontotemporale che l’ha colpito oramai dal 2023. “Credo che questa sia la benedizione e la maledizione di tutto questo: Bruce non ha mai, mai capito, e sono davvero felice di questo. Sono davvero felice che non sappia cosa sta succedendo”, ha sottolineato Heming. “È una situazione in cui il cervello non può identificare quello che sta succedendo, e per Bruce, e per altri che vivono con l’anosognosia, questa diventa la loro normalità”, ha aggiunto la moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bruce Willis non sa di avere la demenza. Non l’ha mai capito, sono davvero felice di questo”: parla la moglie Emma Heming

