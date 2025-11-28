Bruce Willis la moglie Emma Heming nel Giorno del Ringraziamento | La demenza è dura ma c' è ancora gioia

La partner della star di Hollywood ormai ritirata dal mondo del cinema dopo la diagnosi della malattia, ha mandato un messaggio nel giorno di festa negli USA. Emma Heming ha pubblicato un messaggio ai fan di Bruce Willis nel Giorno del Ringraziamento, facendo leva sulla gioia che ancora accompagna la sua famiglia anche nei momenti di festa nonostante la malattia del marito. Nel messaggio Emma Heming sottolinea proprio questo aspetto, spiegando di essere grata per poter vivere con gioia questi momenti insieme alle persone che ama anche in un periodo difficile come quello che la famiglia Willis sta vivendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Willis, la moglie Emma Heming nel Giorno del Ringraziamento: "La demenza è dura ma c'è ancora gioia"

