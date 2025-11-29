Il Natale con Bruce Willis è ancora gioioso ma diverso Demenza è una parola dura ma non significa assenza di felicità | così la moglie Emma Heming
Emma Heming Willis è tornata a parlare il 20 novembre, alla conferenza End Well 2025 dedicata alle storie di resilienza e cura, del marito Bruce Willis. L’attore, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD) nel 2023, “amava il Natale e noi adoriamo festeggiarlo con lui”, dice Emma. Le vacanze con la famiglia sono “diverse quindi ci siamo in un certo senso adattati”. Emma Heming Willis attende con ansia le feste con il marito Bruce Willis e tutta la famiglia allargata. La modella, attrice e scrittrice 47enne a People ha confermato: “È gioioso. È semplicemente diverso. Bruce amava il Natale e noi adoriamo festeggiarlo con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Caro Babbo Natale, sono io, Bruce. Ho due anni e vivo a Faenza (RA). Ti scrivo da questo box freddo, dove il mio respiro fa nuvole nell’aria… ma dentro di me c’è ancora un mare caldo di speranza. Sai, Babbo Natale, io non sono un cane triste. Sono vivac - facebook.com Vai su Facebook
Bruce Willis non parla più e capisce sempre meno quello che gli dicono. «La famiglia spera nel miracolo di Natale» - L'attore, 67 anni, è affetto da afasia, un disturbo fortemente invalidante che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Secondo ilgazzettino.it
Bruce Willis, la foto di Natale. Famiglia al completo: così Demi Moore replica alle voci - Dopo le notizie sul suo stato di salute – in peggioramento – Demi Moore ha condiviso una foto su Instagram. Lo riporta dilei.it
Bruce Willis, le toccanti foto di Natale con Demi Moore e l'intera ... - Le commoventi foto di Natale, mostrano Bruce Willis, circondato dall’affetto della sua famiglia allargata. Secondo tag24.it