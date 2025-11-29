Il Natale con Bruce Willis è ancora gioioso ma diverso Demenza è una parola dura ma non significa assenza di felicità | così la moglie Emma Heming

Emma Heming Willis è tornata a parlare il 20 novembre, alla conferenza End Well 2025 dedicata alle storie di resilienza e cura, del marito Bruce Willis. L’attore, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD) nel 2023, “amava il Natale e noi adoriamo festeggiarlo con lui”, dice Emma. Le vacanze con la famiglia sono “diverse quindi ci siamo in un certo senso adattati”. Emma Heming Willis attende con ansia le feste con il marito Bruce Willis e tutta la famiglia allargata. La modella, attrice e scrittrice 47enne a People ha confermato: “È gioioso. È semplicemente diverso. Bruce amava il Natale e noi adoriamo festeggiarlo con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

