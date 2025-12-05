Margherita Ciavattini | Dopo la morte di nostro figlio il pensiero è andato a tutti quei genitori costretti a dormire in macchina fuori dall’Ospedale perché non possono permettersi un alloggio vicino ai figli ricoverati
Nel 1993, una leucemia mieloide acuta porta via Davide a soli 9 anni. Un dolore straziante che i suoi genitori scelgono però di trasformare in un gesto d'amore, dando vita all'associazione La casa di Davide, che da più di trent’anni accoglie le famiglie dei piccoli pazienti oncoematologici dell’Ospedale Bambino Gesù. La loro storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
