Una Cenerentola moderna in Bridgerton da oggi su Netflix la quarta stagione

La quarta stagione di Bridgerton arriva oggi su Netflix e già scatena l’entusiasmo tra i fan. Gli appassionati si preparano a immergersi di nuovo nel mondo dell’alta società della Regency Era, tra intrighi, amori nascosti e personaggi che sembrano usciti da un romanzo. La serie continua a catturare l’attenzione con le sue storie di passioni e tradimenti, e i lettori di Lady Whistledown sono pronti a scoprire cosa riserva questa nuova stagione.

(Adnkronos) – Gli affezionati "lettori" di Lady Whistledown sono pronti per tornare nel mondo dell'alta società della 'Regency Era'. Oggi, giovedì 29 gennaio, Netflix rende disponibile la prima parte della quarta stagione di 'Bridgerton', una delle serie tv di maggiore successo della piattaforma streaming. L'appuntamento è alle 9 del mattino. A partire da quel momento su Netflix saranno disponibili gli episodi 1, 2, 3 e 4 della nuova stagione. È solo la prima parte di 'Bridgerton 4': per la seconda bisognerà attendere il 26 febbraio. Al centro della storia, la ricerca dell'amore di Benedict Bridgerton (Luke Thompson).

