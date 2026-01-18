Bridgerton 4 i costumi del grande ballo in maschera rimandano a Shakespeare e Cenerentola

La quarta stagione di Bridgerton porta sullo schermo un grande ballo in maschera, richiamando elementi di Shakespeare e Cenerentola. I costumi, con corsetti, drappeggi e abiti in stile Regency, sottolineano l’eleganza dell’epoca. L’introduzione dell’uso della maschera rappresenta una novità che arricchisce l’atmosfera del racconto, mantenendo intatta l’estetica raffinata e ricercata tipica della serie.

‘La Croce – Pace Sublime Pensiero’ con l’Ultimo Ballo in Maschera

La rassegna culturale “La Croce – Pace Sublime Pensiero”, promossa da Ultimo Ballo in Maschera e diretta dal Maestro Michele Letizia, si prepara ad accogliere un nuovo evento ad Arienzo. In collaborazione con l’UNAC Campania, questa iniziativa continua a promuovere arte e cultura, offrendo al pubblico esperienze significative in un contesto ricco di stimoli e riflessioni.

Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da ballo

Il Capodanno a Pesaro si è concluso con un’atmosfera festosa in piazza del Popolo, che si è trasformata in una vasta pista da ballo all’aperto grazie all’evento Remember Disco Dance. Migliaia di persone di diverse età hanno condiviso questo momento, dando il benvenuto al 2026 in un contesto di convivialità e tradizione. Una serata che ha unito comunità e visitatori in un’occasione speciale per la città.

