Bridgerton 4 | svelate le cover che compongono la colonna sonora dei primi episodi
La piattaforma di streaming ha pubblicato le prime cover che saranno nella colonna sonora della nuova stagione. Le canzoni accompagneranno le scene di Benedict e Sophie, dando un’anteprima di quello che aspetta gli appassionati. I fan possono già ascoltare alcune delle versioni che arricchiranno gli episodi in arrivo.
La piattaforma di streaming ha regalato un'anticipazione riguardante le canzoni scelte per accompagnare la storia di Benedict e Sophie. I fan di Bridgerton stanno attendendo con impazienza l'arrivo della stagione 4, previsto in streaming per il 29 gennaio, e ora sono stati svelati i titoli delle cover che compongono la colonna sonora della prima parte. Le quattro puntate inizieranno a raccontare la storia di Benedict e Sophie, la nuova coppia al centro della trama dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn. Le cover usate nei primi episodi della stagione 4 Fin dalla prima stagione, Bridgerton ha conquistato gli spettatori con le versioni classiche, con arrangiamenti per archi, di brani popolari di star della musica come Taylor Swift, Billie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
