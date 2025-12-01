L’AMORE É CIECO ITALIA | Recensione dei primi 4 episodi
L’amore è cieco: Italia porta per la prima volta nel nostro Paese il celebre esperimento sociale che ha conquistato il pubblico internazionale. Il format, già consolidato nelle sue versioni statunitensi e globali, arriva su Netflix con un cast completamente italiano e la conduzione di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. I primi quattro episodi rappresentano la fase esplorativa dello show, in cui i partecipanti cercano una connessione autentica basata solo sulla comunicazione e sulla compatibilità emotiva, eliminando volontariamente l’aspetto fisico dall’equazione. Questa apertura prepara il terreno a dinamiche sentimentali che promettono sviluppi intensi e inattesi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
