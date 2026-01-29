Bridgerton 4 parte 1 come finisce | chi è Sophie e finale spiegato

La prima parte di Bridgerton 4 su Netflix si conclude lasciando molti con il fiato sospeso. La serie, arrivata il 29 gennaio 2026, riprende le vicende dei Bridgerton seguendo il terzo libro di Julia Quinn, “La proposta di un gentiluomo”. La figura di Sophie entra in scena, ma il suo ruolo e il suo legame con gli altri personaggi restano ancora un mistero, anche se le prime puntate lasciano intuire che ci saranno sviluppi importanti nel finale. I fan della saga devono aspettare ancora un po’ per scoprire come si ris

Dal 29 gennaio 2026 è disponibile su Netflix Bridgerton 4 parte 1. I primi episodi della serie TV sono tratti dal terzo libro della saga di Julia Quinn, intitolato La proposta di un gentiluomo. Questa volta il protagonista è il secondogenito dell’ormai nota famiglia della buona società, ovvero Benedict, interpretato da Luke Thompson. Sognatore e con uno spirito artistico, è un personaggio ancora tutto da conoscere. Ma vediamo insieme cosa succede in questa prima parte della quarta stagione e cosa accade nel finale. Bridgerton 4 parte 1 riassunto trama: Benedict scopre che Sophie è la donna in Argento?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Yerin Ha, attrice australiana di origini sudcoreane, ha conquistato i fan interpretando Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton.

