Bridgerton 4 a che ora esce e con chi si sposa Benedict

Questa mattina alle nove, Netflix ha pubblicato la prima parte della quarta stagione di Bridgerton. Gli appassionati si sono subito riversati sulla piattaforma per non perdersi neanche un minuto. Tra le novità più attese, la scena di Benedict che si sposa, anche se i dettagli su chi sarà la sua sposa restano ancora segreti.

Fan di Bridgerton a raccolta: oggi 29 gennaio, alle 9 del mattino, Netflix ha reso disponibile la prima parte della quarta stagione di una delle serie tv di maggiore successo della piattaforma streaming. Tratta dai romanzi di Julia Quinn, è senza ombra di dubbio uno dei prodotti di spicco degli ultimi anni: questa volta al centro del racconto c'è il secondogenito della famiglia Bridgerton, Benedict. Il ribelle, bisessuale e affascinante scapolo d'oro dovrà fare i conti con un incontro misterioso e un amore inaspettato: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione.

