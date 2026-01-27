A che ora esce Bridgerton 4

La quarta stagione di "Bridgerton" segue il romanzo "La proposta di un gentiluomo" di Julia Quinn. Questa volta i riflettori si spostano su Benedict, il fratello "di troppo" - almeno secondo lui - in procinto di vivere una storia d’amore che sa di favola, ma con parecchi ostacoli lungo il cammino. Se state già contando i giorni, ecco tutto quello che c’è da sapere su quando esce "Bridgerton 4" e cosa aspettarsi dai nuovi episodi. La quarta stagione di Bridgerton sarà composta da otto episodi, divisi in due parti. La prima parte debutta su Netflix giovedì 29 gennaio 2026, mentre la seconda parte arriverà il 26 febbraio 2026.🔗 Leggi su Today.it

La quarta stagione di Bridgerton sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 gennaio, con i primi quattro episodi in streaming.

QUANDO ESCE BRIDGERTON 4: LE DATE DI USCITA

