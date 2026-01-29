Botola di emergenza aperta e 7 seggiolini tagliati | caccia ai vandali nei bus

Questa mattina, due autobus della rete provinciale di Arezzo sono stati vandalizzati. La prima botola di emergenza è stata aperta e sette seggiolini sono stati tagliati. L’azienda, Autolinee Toscane, ha subito denunciato l’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Le telecamere interne dei mezzi hanno immortalato i vandali, che hanno agito di nascosto durante il servizio. La polizia sta analizzando le immagini e raccogliendo testimonianze per mettere fine a questi atti di vandalismo.

Due episodi di vandalismo ai danni di autobus in servizio nella rete provinciale del Tpl di Arezzo. A denunciare l'accaduto è l'azienda stessa, Autolinee toscane che racconta i fatti, immortalati anche dalle telecamere interne dei mezzi e che sono stati registrati sul diario di bordo che ogni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Arezzo Transport Arezzo, vandalismi sui bus interurbani: botola di emergenza aperta e sette seggiolini danneggiati. Denuncia di Autolinee Toscane Autolinee Toscane denuncia due atti di vandalismo ai danni di autobus in servizio sulla rete provinciale di Arezzo. Il Capodanno choc delle Caldine: "Caccia ai vandali, video ai raggi X" Il recente episodio di vandalismo alle Caldine ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Arezzo Transport Argomenti discussi: Opere strutturali: interventi non soggetti al genio civile 2026 sismica. VOTO NO il 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia La giustizia in Italia è in continua emergenza: mancano magistrati; il governo ha tagliato 500 milioni per l'intero comparto giustizia; i processi hanno tempi lunghissimi con le udienze davanti il gi facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.