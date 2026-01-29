Botola di emergenza aperta e 7 seggiolini tagliati | caccia ai vandali nei bus

Questa mattina, due autobus della rete provinciale di Arezzo sono stati vandalizzati. La prima botola di emergenza è stata aperta e sette seggiolini sono stati tagliati. L’azienda, Autolinee Toscane, ha subito denunciato l’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Le telecamere interne dei mezzi hanno immortalato i vandali, che hanno agito di nascosto durante il servizio. La polizia sta analizzando le immagini e raccogliendo testimonianze per mettere fine a questi atti di vandalismo.

Arezzo, vandalismi sui bus interurbani: botola di emergenza aperta e sette seggiolini danneggiati. Denuncia di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane denuncia due atti di vandalismo ai danni di autobus in servizio sulla rete provinciale di Arezzo.

