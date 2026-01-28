Chi è Filippo Mane l'italiano del Dortmund che debutta contro l'Inter ma non gioca in prima squadra

Il giovane difensore italiano Filippo Mane ha fatto il suo debutto ufficiale con il Borussia Dortmund contro l’Inter, anche se in campo non è entrato nella formazione titolare. Mane, che milita nella Nazionale Under 21, è stato schierato in campo dalla squadra tedesca, ma non ha giocato i minuti finali. La sua presenza in questa partita ha attirato l’attenzione, anche se ancora non è chiaro quando potrà scendere in campo in modo definitivo con la prima squadra.

Il Borussia Dortmund ha mandato in campo Mane contro l'Inter, difensore italiano della Nazionale Under 21. Filippo Mane, giovane difensore italiano nato nel 2005, ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.

