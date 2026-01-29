Bormio è olimpica la rivoluzione della viabilità | i provvedimenti principali per gli automobilisti

Bormio cambia volto durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La viabilità è stata completamente rivoluzionata: strade chiuse, percorsi modificati e nuovi divieti per facilitare gli eventi olimpici. Gli automobilisti si devono adattare a queste novità per spostarsi in città, mentre gli organizzatori promettono che i cambiamenti renderanno più sicuro e più efficiente il flusso durante le gare.

Bormio (Sondrio), 29 gennaio 2026 – Viabilità rivoluzionata a Bormio in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 4 al 22 febbraio nella Magnifica Terra, così come del resto in altre località interessate dalle prove a cinque cerchi, per esigenze organizzative, di sicurezza pubblica e di regolamentazione della viabilità, è stato necessario adottare misure di disciplina della circolazione e della sosta anche nei giorni antecedenti l’inizio ufficiale delle gare, con differenziazione tra le fasi Pre Games-Time, Games-Time e Competition Days. Le misure prese da l Comune di Bormio sono necessarie per il regolare svolgimento dei Giochi e per permettere il regolare afflusso degli spettatori nell’area delle gare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Domani, venerdì 12 dicembre, la fiamma olimpica attraverserà Pisa nel percorso ufficiale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Bormio oltre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: gli eventi imperdibiliArte, cultura e divertimento sono gli ingredienti speciali del ricco programma ti appuntamenti di Bormio durante le Olimpiadi di Milano Cortina: qui i Giochi continuano anche oltre le piste. siviaggia.it

Bormio, un calendario ricco di eventi FuoriPista durante le OlimpiadiDal 31 gennaio al 22 febbraio Bormio accompagnerà residenti e visitatori non solo sulle piste, ma anche nelle piazze, nei musei tra sport, cultura, cinema, ... neveitalia.it

Abbiamo già sul posto a Bormio per le Olimpiadi Milano - Cortina 2026, 2 rappresentanti di Castellanza: Giampiero Morlacchi e Marco Viero. La torcia Olimpica arriverà in Valtellina (Bormio) Sabato 31 Gennaio. I 2 castellanzesi sono volontari, che si - facebook.com facebook