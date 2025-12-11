La fiamma olimpica passa da Pisa | tutti i provvedimenti alla viabilità

Domani, venerdì 12 dicembre, Pisa sarà protagonista del passaggio della fiamma olimpica in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento coinvolgerà diverse aree della città e sarà accompagnato da specifici provvedimenti alla viabilità per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della cerimonia.

