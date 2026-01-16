Incendio nella scuola dell' infanzia | evacuati 130 bambini struttura inagibile

Venerdì 16 gennaio, a Seregno, si è verificato un incendio presso la scuola dell’infanzia di via Luini. L’incendio, divampato poco prima delle 13, ha reso la struttura inagibile e ha portato all’evacuazione di circa 130 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Venerdì di paura a Seregno per un incendio divampato nella scuola dell'infanzia di via Luini. L'incendio è scoppiato poco prima delle 13 di venerdì 16 gennaio. Dove è scoppiato l'incendioDalle prime informazioni risulta che le fiamme sono divampate all'interno di un bagno, probabilmente per cause. Prima dell'arrivo dei pompieri il personale scolastico aveva fatto evacuare i 130 bambini presenti all'interno della scuola.

