Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, Yann Bisseck parla di come il tecnico dell’Inter gli dia fiducia anche in fase offensiva. Il difensore afferma che ci sono molte partite da giocare, ma nessuna scusa da cercare.

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in Champions League contro il Borussia Dortmund. Intervenuto nel corso del postpartita di Borussia Dortmund Inter, il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha commentato così il successo ottenuto per 0 a 2 nell’ultimo turno della League Phase di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. ANALISI – « Sapevamo sarebbe stata tosta ma eravamo ben preparati e cattivi, dobbiamo fare meglio in fase offensiva, specialmente io, ma abbiamo fatto una buona gara. Il mister mi da la fiducia anche di andare in attacco, devo fare meglio anche come difensore ma è una cosa buona ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck dopo Borussia Dortmund Inter: «Il mister mi dà fiducia anche per attaccare. Normale avere tante gare ma niente scuse»

La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Questa sera al Signal Iduna Park il match tra Borussia Dortmund e Inter si è concluso a reti inviolate.

