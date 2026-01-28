Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | Bisseck sfonda in area ma si fa rimpallare il tiro

Questa sera al Signal Iduna Park il match tra Borussia Dortmund e Inter si è concluso a reti inviolate. Bisseck ha avuto un’occasione d’oro in area, ma il suo tiro è stato rimpallato. La partita, decisa dalla tensione e dalla voglia di vincere, ha visto poche occasioni per entrambe le squadre. I tifosi presenti hanno seguito con attenzione ogni azione, sperando in un colpo decisivo nel finale.

Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell'ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff.

