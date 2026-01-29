Al momento, solo Lægreid si è qualificato per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nel biathlon. Tuttavia, due atleti potrebbero usare le Olimpiadi come occasione per conquistare la Triple Crown, che rimane uno dei traguardi più ambiti nello sport dei purosangue. La strada verso Pechino 2026 si fa sempre più interessante, con i protagonisti pronti a sfidarsi per il grande risultato.

Nell’ambito ippico, la Triple Crown è un traguardo platonico che è tuttavia il più grande conseguimento nell’ attività dei purosangue. Viene ottenuta solo dai cavalli capaci di vincere tre corse prefissate e varia da nazione a nazione (a titolo esemplificativo, in Gran Bretagna è strutturata sulla 2.000 Guineas Stakes di Newmarket, sull’ Epsom Derby e sul St.Keger Stakes di Town Moor). Nel biathlon, l’equivalente significa vincere – nell’arco della propria carriera – l’ oro olimpico, la Sfera di cristallo assoluta e l’ oro iridato. Chiaramente, con i Giochi a disputarsi ogni 4 anni, è evidente come Milano Cortina 2026 possa essere il momento in cui la ridotta e prestigiosa lista di chi si è fregiato della Triplice Corona possa allungarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, chi si presenterà alle Olimpiadi 2026 per chiudere la Triple Crown? Al maschile solo Lægreid, ma in due possono usarle come “testa di ponte”

Le due biathlete italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno deciso di puntare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per conquistare la Triple Crown.

L’Italia maschile di biathlon si presenta alle Olimpiadi invernali con grande determinazione.

