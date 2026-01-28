Biathlon l’Italia maschile si presenta alle Olimpiadi 2026 con i muscoli tonici e tirati a lucido Azzurri pronti a scolpire la storia

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia maschile di biathlon si presenta alle Olimpiadi invernali con grande determinazione. I nostri atleti si sono allenati duramente e sono pronti a mettercela tutta per fare bene. In questi giorni, invece, sono impegnati ai Campionati Europei, una competizione di livello inferiore rispetto ai grandi eventi come le Olimpiadi o la Coppa del Mondo. Ma la voglia di mettersi in mostra è tanta, e gli azzurri puntano a raccogliere punti preziosi e a dimostrare il loro valore prima di volare a Milano-Cortina.

In questi giorni il biathlon si sta prodigando nei Campionati Europei, manifestazione a tutti gli effetti di Serie B rispetto ai grandi appuntamenti (detto senza alcun genere di spocchia o disprezzo, sia chiaro, la rassegna continentale è inserita nel circuito dell’ IBU Cup, dunque quello cadetto alla Coppa del Mondo). L’occasione è dunque propizia per tracciare un bilancio della squadra italiana alla vigilia dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Al maschile, il segno è sicuramente positivo. Tommaso Giacomel e Lukas Hofer stanno rispettando quelle che erano le più rosee aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

biathlon l8217italia maschile si presenta alle olimpiadi 2026 con i muscoli tonici e tirati a lucido azzurri pronti a scolpire la storia

© Oasport.it - Biathlon, l’Italia maschile si presenta alle Olimpiadi 2026 con i muscoli tonici e tirati a lucido. Azzurri pronti a scolpire la storia

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Biathlon, l’Italia maschile pronta alle ultime scelte in vista delle Olimpiadi. Tra Baviera e Slovacchia la posta sarà elevata

L’Italia maschile di biathlon si prepara alle ultime selezioni prima delle Olimpiadi, con impegno tra Baviera e Slovacchia.

Combinata Nordica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: storia, regole e azzurri in gara

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tommaso GIACOMEL è stratosferico ! Rimonta EPICA e vittoria storica nell'inseguimento | HIGHLIGHTS

Video Tommaso GIACOMEL è stratosferico ! Rimonta EPICA e vittoria storica nell'inseguimento | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Biathlon; Ufficiale l'Italia Team per Milano Cortina 2026: record assoluto con 196 atleti; Che Italia! La staffetta mista trionfa con super Giacomel. Wierer: La mia ultima vittoria; BIATHLON – FESA CUP: NICOLA GIORDANO E’ 2° NELLA SHORT INDIVIDUAL DI HOCHFILZEN; 15ª CARLOTTA GAUTERO.

Europei Biathlon: Samuela Comola è medaglia d'Argento nella 15 km a SjusjoenI Campionati Europei Open di Biathlon prendono il via a Sjusjoen e l'Italia conquista il primo podio nella seconda gara di giornata con una buona prova di Samuela Comola. In ... neveitalia.it

biathlon l italia maschileBiathlon, l’Italia maschile pronta alle ultime scelte in vista delle Olimpiadi. Tra Baviera e Slovacchia la posta sarà elevataCome sappiamo, Tommaso Giacomel è un serio pretendente alla conquista della Coppa del Mondo maschile di biathlon. La sua presenza nella squadra italiana ... oasport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.