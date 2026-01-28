Biathlon l’Italia maschile si presenta alle Olimpiadi 2026 con i muscoli tonici e tirati a lucido Azzurri pronti a scolpire la storia

L’Italia maschile di biathlon si presenta alle Olimpiadi invernali con grande determinazione. I nostri atleti si sono allenati duramente e sono pronti a mettercela tutta per fare bene. In questi giorni, invece, sono impegnati ai Campionati Europei, una competizione di livello inferiore rispetto ai grandi eventi come le Olimpiadi o la Coppa del Mondo. Ma la voglia di mettersi in mostra è tanta, e gli azzurri puntano a raccogliere punti preziosi e a dimostrare il loro valore prima di volare a Milano-Cortina.

In questi giorni il biathlon si sta prodigando nei Campionati Europei, manifestazione a tutti gli effetti di Serie B rispetto ai grandi appuntamenti (detto senza alcun genere di spocchia o disprezzo, sia chiaro, la rassegna continentale è inserita nel circuito dell' IBU Cup, dunque quello cadetto alla Coppa del Mondo). L'occasione è dunque propizia per tracciare un bilancio della squadra italiana alla vigilia dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Al maschile, il segno è sicuramente positivo. Tommaso Giacomel e Lukas Hofer stanno rispettando quelle che erano le più rosee aspettative della vigilia.

