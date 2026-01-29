Bevilo! Guinness firma uno storico accordo per le maglie con il club inglese

La Guinness ha firmato un accordo storico con un club inglese per le maglie da calcio. La notizia ha fatto subito il giro del web, considerando che si tratta di uno dei marchi più riconoscibili nel mondo della birra. La partnership riguarda le divise del club, che da sempre sono tra le più amate e imitate nel calcio inglese. Un’operazione che potrebbe aprire una nuova strada tra sport e branding, e che già fa parlare tifosi e appassionati.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: È ancora considerata una delle maglie da calcio più iconiche della storia del calcio inglese. Quando all’inizio degli anni ’80 i Queens Park Rangers svelarono Guinness come sponsor della maglietta, la divisa blu e bianca con il logo retrò dell’Adidas e il nome della birra scura irlandese divenne subito un classico. Ma da quando il QPR ha cambiato sponsor della maglia alla fine della stagione 198586, stagione in cui ha raggiunto la finale di Coppa di Lega e ha perso contro l’Oxford United, il marchio è stato stranamente assente dal calcio inglese. Potrebbe piacerti Dal 2019, Guinness è stata forse la più nota nello sport del Regno Unito grazie alla sua sponsorizzazione del Campionato delle Sei Nazioni del rugby. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Bevilo! Guinness firma uno storico accordo per le maglie con il club inglese Approfondimenti su Guinness Accordo Toth, sfuma uno degli obiettivi della Juve per il centrocampo: l’ungherese ad un passo dalla firma con un altro club. Le ultime Toth non entrerà a far parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Supercoppa italiana in Arabia, maglie speciali: debutto storico con i nomi in arabo La Supercoppa italiana in Arabia si distingue per le maglie speciali che portano un tocco di cultura e tradizione, con i nomi dei giocatori scritti in arabo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.