Toth sfuma uno degli obiettivi della Juve per il centrocampo | l’ungherese ad un passo dalla firma con un altro club Le ultime
Toth non entrerà a far parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Secondo le ultime notizie, il centrocampista ungherese è ormai vicino alla firma con il Ferencvaros, lasciando quindi perdere l'opportunità di vestire la maglia bianconera. La trattativa si sta avviando verso la conclusione, segnando un cambiamento importante nel mercato della Juventus.
Toth non vestirà la maglia della Juve la prossima stagione. Il centrocampista è ad un passo dalla firma con il Ferencvaros. I dettagli della trattativa. Il mercato dei giovani talenti internazionali entra nel vivo e, nonostante i radar dei top club italiani siano sempre accesi, alcune occasioni sfumano a favore della ricca Premier League. È il caso di Alex Toth, il talentuoso centrocampista ungherese che era finito anche sul taccuino degli osservatori della Juventus. Il profilo dell’ungherese perfettamente la filosofia bianconera basata sull’acquisizione di prospetti pronti per il salto di qualità, ma l’inserimento prepotente dei club inglesi ha cambiato le carte in tavola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
