Supercoppa italiana in Arabia maglie speciali | debutto storico con i nomi in arabo

La Supercoppa italiana in Arabia si distingue per le maglie speciali che portano un tocco di cultura e tradizione, con i nomi dei giocatori scritti in arabo. Un debutto storico che unisce identità culturali e innovazione, coinvolgendo Napoli, Milan, Bologna e Inter in un evento unico, simbolo di rispetto e integrazione tra le diverse realtà calcistiche.

© Internews24.com - Supercoppa italiana in Arabia, maglie speciali: debutto storico con i nomi in arabo Inter News 24 Supercoppa italiana, identità culturale e novità simboliche: Napoli, Milan, Bologna e Inter in campo con i cognomi scritti in lingua araba. In occasione della sesta edizione della Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita a partire da domani, farà il suo debutto una novità assoluta nelle divise da gioco delle quattro squadre partecipanti. I calciatori di Napoli, Milan, Bologna e Inter, come riportato da slaati.com, scenderanno infatti in campo con le maglie personalizzate dai cognomi scritti in lingua araba, un’iniziativa senza precedenti nella storia del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Supercoppa Italiana: Inter-Bologna è Servita in Arabia Leggi anche: Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fantacalcio, come gestire la 16^ giornata di Serie A (il turno della Supercoppa); Supercoppa italiana, l’oro d’Arabia: montepremi da record. Arrivano Chiellini e Buffon; Supercoppa Italiana, ufficiali gli arbitri per Napoli-Milan e Bologna-Inter; Inter, mistero Dumfries: è ancora out e non volerà a Riad per la Supercoppa. L'Inter ha scelto lo stadio per gli allenamenti in Arabia. In Supercoppa novità sulle maglie dei giocatori - In vista della sesta edizione della Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita a partire da domani, sarà introdotta una novità nelle divise da gioco delle quattro squadre partecipanti: i gi ... msn.com

Supercoppa a Riyad, la curva del Bologna boicotta il torneo: “Non è questo il nostro calcio” - BOLOGNA – Dopo aver sfilato dalle maglie nerazzurre due scudetti, ora il Bologna tenta lo scippo intercontinentale all’Inter. bologna.repubblica.it

Supercoppa italiana in Arabia Saudita: Milano al centro del torneo da 53 milioni - Supercoppa italiana 2025 in Arabia Saudita: Milan, Inter, Napoli e Bologna, montepremi da 53 milioni, date e tv. milanosportiva.com

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Le dichiarazioni del dirigente rossoblù alla vigilia dell'inizio della Supercoppa Italiana #SportMediaset - facebook.com facebook

The Nerazzurri are off Next stop: Supercoppa Italiana x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.