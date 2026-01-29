La tensione sale a Beautiful, dove Hope rischia grosso. Secondo le anticipazioni, una minaccia terribile si abbatte sulla famiglia, mettendo in pericolo la ragazza. I protagonisti si trovano di fronte a una situazione difficile e devono reagire in fretta.

Ancora una minaccia per i Forrester e i Logan: secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, Hope sarà in serio pericolo. La trame delle puntate di Beautiful in onda su canale 5 dal 2 al 7 febbraio 2026 si concentrano su Sheila che sta provando a riconquistare la fiducia di Finn nonostante l’avversità di Steffy e su Hope che si ritroverà ad affrontare una nuova minaccia che potrebbe metterla in pericolo. (Fonte screen video Mediaset infinity) – L’opinionista.it La figlia di Brooke e Deacon non attraverserà un momento tranquillo e i frequenti mal di testa la convinceranno a sottoporsi ad una serie di controlli clinici che potrebbero sconvolgere non solo la sua vita ma anche quella dei suoi cari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Beautiful, anticipazioni 2-7 febbraio: Hope in pericolo, una minaccia terribile scuote la famiglia

Approfondimenti su Hope Logan

Hope decide di fare da damigella al matrimonio del padre con Sheila, anche se Finn, il fratello di Steffy, rifiuta l’incarico.

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

Ultime notizie su Hope Logan

