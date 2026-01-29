Beautiful anticipazioni 2-7 febbraio | Hope in pericolo una minaccia terribile scuote la famiglia
La tensione sale a Beautiful, dove Hope rischia grosso. Secondo le anticipazioni, una minaccia terribile si abbatte sulla famiglia, mettendo in pericolo la ragazza. I protagonisti si trovano di fronte a una situazione difficile e devono reagire in fretta.
Ancora una minaccia per i Forrester e i Logan: secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, Hope sarà in serio pericolo. La trame delle puntate di Beautiful in onda su canale 5 dal 2 al 7 febbraio 2026 si concentrano su Sheila che sta provando a riconquistare la fiducia di Finn nonostante l’avversità di Steffy e su Hope che si ritroverà ad affrontare una nuova minaccia che potrebbe metterla in pericolo. (Fonte screen video Mediaset infinity) – L’opinionista.it La figlia di Brooke e Deacon non attraverserà un momento tranquillo e i frequenti mal di testa la convinceranno a sottoporsi ad una serie di controlli clinici che potrebbero sconvolgere non solo la sua vita ma anche quella dei suoi cari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
