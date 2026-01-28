Beautiful anticipazioni al 7 febbraio | Hope accetta di fare da damigella a Sheila

Hope decide di fare da damigella al matrimonio del padre con Sheila, anche se Finn, il fratello di Steffy, rifiuta l’incarico. La scena si svolge tra tensioni e scelte difficili, mentre Hope si prepara a partecipare al grande giorno.

Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio. Hope accetta di fare da damigella al matrimonio del padre con Sheila mentre Finn rifiuta. Deacon chiede a Sheila di essere la sua damigella e di convincere Finn ad accettare il ruolo di testimone. Successivamente contatta Hope per sottolineare quanto sia fondamentale avere i figli presenti al matrimonio. Hope, però, elude la risposta e finisce per scontrarsi con Steffy, che considera assurda la relazione tra Deacon e Sheila e proibisce a Finn di frequentarla, continuano le anticipazioni di Beautiful. Sheila si reca in ospedale per una visita di controllo e va a trovare il figlio, cogliendolo di sorpresa. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nelle puntate di Beautiful dal 12 al 17 gennaio, Hope scopre che Sheila è ancora in vita, portando nuove rivelazioni nella trama.

