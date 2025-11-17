basket non basta al cus pisa il nuovo coach giuntoli per vincere con pontedera in dr1

Pisa, 17 novembre 2025 – Senza fortuna l’esordio sulla panchina del Cosmocare CUS Pisa per Andrea Giuntoli, nel derby giocato al PalaCUS con la Juve Pontedera. La squadra universitaria, sempre più ultima nella classifica del campionato di Divisione Regionale 1, è partita bene ma si è disunita già prima del riposo a cui è andata con un passivo di sei lunghezze. Nella ripresa i gialloblù ci hanno provato, sono riusciti ad avvicinare gli avversari, senza però mai avere la forza di mettere la freccia.. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Colombini, Spagnolli, Malfatti e Quarta, opposto a Ferrati, Falchi, Lucchesi, Osas e Mbengue, il quintetto universitario si porta in vantaggio grazie a 6 punti di Andrea Colombini, a cui Pontedera replica con i canestri di Mbengue e Scardigli: il primo quarto si chiude con un canestro di vantaggio per i ragazzi di Andrea Giuntoli ( 19-17 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

