basket non basta al cus pisa il cambio del coach per tornare al successo a pescia in dr1

Pisa, 10 novembre 2025 – Non si ferma la caduta libera del Cosmocare CUS Pisa, a cui non sono servite le dimissioni di Dari, sostituito a Pescia dal secondo Lorenzo Puschi, per invertire la tendenza, sul campo della Cestistica Audace. Nonostante un avvio in testa, con la squadra al riposo in vantaggio di +11, gli universitari sono nuovamente calati nella ripresa, consentendo ai locali di avvicinarsi e di mettere la freccia in un bollente finale.. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Colombini, Spagnolli, Malfatti e Apolloni, opposto a Bigi, Ciervo, Zardo, Bini Enabulele e Pinzani, il quintetto pisano va subito in vantaggio, giocando senza paura e chiudendo il primo quarto sul 20-15 in proprio favore, con 7 punti di Malfatti, a cui Pescia risponde con Bini Enabuele. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

