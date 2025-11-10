Basket non basta al CUS Pisa il cambio del coach per tornare al successo a Pescia in DR1

Sport.quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 10 novembre 2025 – Non si ferma la caduta libera del Cosmocare CUS Pisa, a cui non sono servite le dimissioni di Dari, sostituito a Pescia dal secondo Lorenzo Puschi, per invertire la tendenza, sul campo della Cestistica Audace. Nonostante un avvio in testa, con la squadra al riposo in vantaggio di +11, gli universitari sono nuovamente calati nella ripresa, consentendo ai locali di avvicinarsi e di mettere la freccia in un bollente finale.. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Colombini, Spagnolli, Malfatti e Apolloni, opposto a Bigi, Ciervo, Zardo, Bini Enabulele e Pinzani, il quintetto pisano va subito in vantaggio, giocando senza paura e chiudendo il primo quarto sul 20-15 in proprio favore, con 7 punti di Malfatti, a cui Pescia risponde con Bini Enabuele. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket non basta al cus pisa il cambio del coach per tornare al successo a pescia in dr1

© Sport.quotidiano.net - Basket, non basta al CUS Pisa il cambio del coach per tornare al successo a Pescia, in DR1

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket basta cus pisaBasket, non basta al CUS Pisa il cambio del coach per tornare al successo a Pescia, in DR1 - Pisa, 10 novembre 2025 – Non si ferma la caduta libera del Cosmocare CUS Pisa, a cui non sono servite le dimissioni di Dari, sostituito a Pescia dal secondo Lorenzo Puschi, per invertire la tendenza, ... sport.quotidiano.net scrive

basket basta cus pisaBasket, ancora un tonfo per il CUS Pisa, in casa con Viareggio, in Divisione Regionale 1 - Pisa, 7 novembre 2025 – E’ un Cosmocare CUS in caduta libera, quello che ha perso in casa, nel primo turno infrasettimanale del campionato di Divisione Regionale 1, contro un non irresistibile Vela Vi ... Come scrive msn.com

Basket, in Promozione GMV e Cosmocare Cus Pisa lottano in casa per la salvezza - Pisa, 11 marzo 2023 – Terzultima giornata di ritorno del campionato di Promozione, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in casa, con una squadra dell’hinterland fiorentino; pure tra le mura amiche ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Basta Cus Pisa