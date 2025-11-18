L' Under 19 supera la Polonia e si qualifica alla seconda fase dell' Europeo
A Catania un gol dell'atalantino Idele ha regalato la vittoria alla squadra di Bollini. Il 10 dicembre sorteggio della fase Elite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
