Acf Arezzo l' under 15 si qualifica alla fase nazionale con una giornata di anticipo

L'ACF Arezzo Under 15 si è qualificata con una giornata di anticipo alla fase nazionale, confermando il buon andamento della squadra. La trasferta a Milano vedrà i giovani amaranto affrontare l'Inter, seconda in classifica, in un match importante per il proseguimento della stagione. Questa qualificazione rappresenta un risultato significativo per il settore giovanile del club, evidenziando il percorso di crescita e le potenzialità delle giovani promesse.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Trasferta a Milano per la Primavera amaranto, impegnata contro l’Inter, diretta inseguitrice dell’ACF Arezzo a tre punti di distanza in classifica. La gara si mette subito in salita per le amaranto: dopo pochi minuti le padrone di casa sbloccano il risultato con Santoro e all’11’ trovano il raddoppio con Romanelli. La squadra di Mister Merola fatica a reagire e al 20’ è Santoro a firmare la doppietta personale per il 3-0. Nella ripresa l’Inter trova nuovamente la via del gol con Cotugno. Negli ultimi quaranta minuti di gioco l’ACF Arezzo prova a riorganizzarsi, creando anche alcune occasioni offensive, senza però riuscire a riaprire il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Acf, anticipo di giornata per ACF Arezzo-VicenzaACF Arezzo informa che la partita contro il Vicenza, valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie B Femminile e prima del girone di ritorno, sarà disputata in anticipo rispetto alla data originariamente prevista.

