Alla Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra l’Immacolata Concezione

Bergamo. L ’avvento è tempo mariano per eccellenza, oltre che momento di attesa e preparazione al Natale. La predicazione alle messe domenicali di Avvento anche quest’anno è affidata a fra’ Matteo Stefanoni, C appuccino del Convento di Borgo Palazzo. La predicazione verterà sul tema “ La speranza dell’Avvento, la Grazi a del Giubileo ” e introdurrà alla celebrazione giubilare che il 21 dicembre, ultima domenica di avvento, la comunità liturgica della Basilica vivrà con il pellegrinaggio alla Cattedrale: una solenne liturgia che inizierà alle 11 in B asilica dove si terrà la Liturgia della parola e poi processionalmente ci si recherà in Cattedrale per la Liturgia eucaristica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti simili trattati di recente

Sant'Antonio di Padova - I frati della Basilica. . Santa Messa in diretta dalla Basilica di sant'Antonio di Padova - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, la mostra di Joan Miró alla basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta - Le sperimentazioni artistiche del pittore catalano, protagoniste della mostra Joan Miró: per poi arrivare all’anima alla basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta ... Come scrive msn.com

A Napoli le sperimentazioni artistiche di Joan Miró in mostra alla basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta - Achille Bonito Oliva: “Mirò è un po’ napoletano, instabile e non gioca sulla retorica della speranza”. Scrive sciscianonotizie.it

Santa Maria Maggiore, la basilica della sepoltura di Papa Francesco. Perché l’ha scelta, le origini, il miracolo della neve. Con Bergoglio 8 papi hanno la tomba lì - La Basilica di Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche papali di Roma, insieme a San Pietro, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le mura. Si legge su ilmessaggero.it

I mosaici della Basilica di Santa Maria Maggiore - in seguito a una miracolosa nevicata d'agosto, quando papa Liberio tracciò sulla neve il perimetro della futura ... Riporta romatoday.it

Basilica di Santa Maria Maggiore: ticket di 3 euro ai turisti non bergamaschi - Dal 2 aprile sarà in funzione nella Basilica di Santa Maria Maggiore il nuovo sistema di audioguida che propone un modello interattivo che è accessibile al visitatore direttamente dal proprio ... Secondo bergamonews.it

PORTA SANTA APERTA IN SANTA MARIA MAGGIORE/ Messa Giubileo 2025: “dove c’è la Madonna il Diavolo non entra” - L'apertura della Porta Santa nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, oggi 1 gennaio 2025: il Giubileo della speranza e il Sì della Madonna APERTA ANCHE LA QUARTA PORTA SANTA PER IL GIUBILEO ... Come scrive ilsussidiario.net