Alla Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra l’Immacolata Concezione

Bergamonews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. L ’avvento è tempo mariano per eccellenza, oltre che momento di attesa e preparazione al Natale. La predicazione alle messe domenicali di Avvento anche quest’anno è affidata a fra’ Matteo Stefanoni, C appuccino del Convento di Borgo Palazzo. La predicazione verterà sul tema “ La speranza dell’Avvento, la Grazi a del Giubileo ” e introdurrà alla celebrazione giubilare che il 21 dicembre, ultima domenica di avvento, la comunità liturgica della Basilica vivrà con il pellegrinaggio alla Cattedrale: una solenne liturgia che inizierà alle 11 in B asilica dove si terrà la Liturgia della parola e poi processionalmente ci si recherà in Cattedrale per la Liturgia eucaristica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

