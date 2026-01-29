Banchiere ucraino morto a Milano due uomini ripresi mentre si allontanano dopo il volo dalla finestra

Questa mattina a Milano si torna a parlare dell’ex banchiere ucraino Alexander Adarich, morto la scorsa settimana dopo essere precipitato da una finestra di via Nerino. Due uomini sono stati ripresi mentre si allontanavano subito dopo il volo, alimentando i sospetti e il mistero intorno a quella sera. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo davvero in quella notte.

(Adnkronos) – S'infittisce il 'giallo' di via Nerino: l'uomo precipitato, forse già morto, da una finestra in pieno centro di Milano la sera di venerdì scorso è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino. L'identificazione della vittima – anticipata oggi da 'Il Corriere' e 'La Repubblica' – rende possibile ora disporre l'autopsia sul corpo del 54enne.

La polizia indaga sulla morte di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino trovato morto a Milano.

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

