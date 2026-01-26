Vomero rischio chiusura a fine anno per la scuola Morelli | caos per 200 alunni

La scuola primaria “Domenico Morelli” al Vomero, distaccamento della “Giuseppe Quarati” in via Merliani, si trova ad affrontare un possibile rischio di chiusura entro la fine dell’anno scolastico. La situazione genera preoccupazione tra le famiglie e le istituzioni locali, interessando circa 200 alunni e coinvolgendo l’intera comunità educativa. La vicenda richiede un’attenzione particolare per garantire la continuità educativa e il diritto all’istruzione dei giovani studenti.

Tempo di lettura: 3 minuti A rischio chiusura la scuola primaria “Domenico Morelli” al Vomero, plesso distaccato in via Merliani della “ Giuseppe Quarati”. E l’ipotesi mette in subbuglio le famiglie dei circa 200 alunni. La questione è legata “alla sicurezza all’interno del plesso” spiega Margherita Siniscalchi, presidente della commissione Scuola della Municipalità Vomero Arenella. Sull’argomento, nei giorni scorsi ci sono state riunioni con l’assessore comunale alla scuola, Maura Striano. “Da quanto ho capito – aggiunge Siniscalchi – se non si provvede entro luglio alla normativa anti incendio, diventa difficile il proseguimento scolastico all’interno dell’edificio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

