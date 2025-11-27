Classi da 20 alunni e più investimenti | le proposte di Avs per la scuola pubblica

Classi meno numerose, istituti più piccoli e il rilancio della scuola pubblica, soprattutto nelle aree interne. Sono i punti centrali della proposta di legge di iniziativa popolare di Alleanza Verdi e Sinistra, presentati in una conferenza stampa tenuta mercoledì 26 novembre alla Sala Cattivelli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

