Giorgetti | In futuro quota Mef in Mps sarà solo strategica Da noi nessuna lista in rinnovo Cda – Il video
Giorgetti annuncia un cambio di strategia per la quota MEF in Mps, che sarà esclusivamente di natura strategica. Nessuna lista in vista del rinnovo del Cda, sottolineando l’importanza di una gestione orientata alla tutela della sicurezza economica nazionale. La quota residua, pari al 4,86%, rappresenta un patrimonio significativo, con decisioni future che privilegiano un approccio di lungo termine e di tutela degli interessi pubblici.
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “Per quanto riguarda il futuro della quota residua del MEF, come detto pari al 4,86% di un controvalore, ovviamente variabile, ma ben superiore al miliardo, ogni determinazione dovrà essere adottata non già in una logica di mera cassa, ma in un'ottica strategica, vista la liverenza del risparmio per la tutela della sicurezza economica nazionale. Resta inteso che il MEF, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, non presenterà comunque alcuna lista in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nella sua informativa alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Open.online
