mps cda di garanzia per caltagirone

Il Consiglio di Amministrazione di Fgc Spa, holding non quotata controllata da Caltagirone, ha visto l’ingresso di tre figure di rilievo istituzionale. Questa novità rappresenta un passo importante nella governance della società, che detiene il 33,3% di Caltagirone Spa, e rafforza il ruolo strategico della holding all’interno del gruppo.

L’ingresso di tre figure di riconosciuto standing istituzionale nel cda di Fgc Spa segna un passaggio rilevante nella governance della holding non quotata che si colloca a monte del gruppo facente capo a Francesco Gaetano Caltagirone, in quanto detiene il 33,3% di Caltagirone spa. L’assemblea, riunitasi sotto la presidenza di Azzurra Caltagirone, ha deliberato l’ampliamento del board da tre a sei componenti, integrandolo con profili indipendenti di alto livello come Giovanni Tria, già ministro dell’Economia, Giuseppe Vegas, già ciceministro dell’Economia e presidente della Consob, e l’avvocato cassazionista Roberto Santi, esperto di diritto pubblico dell’economia e regolazione dei mercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mps, il Tesoro verso la riconferma di Lovaglio. Giovedì la decisione del cda sulla listaSul tavolo del board di Siena una modifica al regolamento che punta a escludere Lovaglio dalla formazione della rosa ... milanofinanza.it

Padoan allontana Mps: No ai ritorni di fiamma. Lovaglio all’esame del cdaMilano – Ci pensa il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, a mettere una pietra sopra all’ipotizzato riavvicinamento tra la banca guidata da Andrea Orcel e il Monte dei Paschi di Siena. «I ... repubblica.it

Caltagirone e Del Vecchio si sono presi due banche. Caltagirone ha Messaggero, Mattino, Gazzettino, Del Vecchio Nazione, Carlino, Giorno e parte del Giornale di Angelucci che ha Libero e Tempo. Repubblica e Stampa in vendita, Rai senza presidente di g x.com

A Caltagirone lo avrebbero chiamato il Palazzo dei Cantri. Ovvero il Palazzo dei Pitali. - facebook.com facebook