Bambino di 11 anni violentato dai compagni all' uscita da scuola | la denuncia dei genitori il piccolo è sotto choc

Una grave vicenda scuote una piccola comunità: un bambino di 11 anni, al primo anno di scuola media, sarebbe stato vittima di una violenza di gruppo subito all’uscita da scuola. I genitori denunciano l’accaduto, che ha lasciato il piccolo sotto choc. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza e l’ambiente scolastico, richiedendo attenzione e interventi immediati.

© Leggo.it - «Bambino di 11 anni violentato dai compagni all'uscita da scuola»: la denuncia dei genitori, il piccolo è sotto choc Un bambino di undici anni, al primo anno di scuola media, sarebbe stato vittima di una violenza sessuale di gruppo avvenuta nei giorni scorsi fuori dal suo istituto scolastico, in un paese delle.

