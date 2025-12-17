Travolto da un tir e trascinato sotto le ruote per due chilometri | così è morto il musicista Elio Arlandi aveva 67 anni

Elio Arlandi, musicista di 67 anni, ha perso la vita a Genova dopo essere stato travolto e trascinato per due chilometri da un tir. L'incidente si è verificato nella serata, lasciando sgomenta la comunità e suscitando grande cordoglio.

Si chiamava Elio Arlandi, l'uomo di 67 anni morto ieri sera a Genova dopo essere stato trascinato per due chilometri da un camion. Arlandi era un musicista noto in città.

