Bagnatica investe ancora sul verde pubblico | altri 50 alberi messi a dimora nei parchi sono oltre 500 in cinque anni

Bagnatica continua a puntare sul verde pubblico. In cinque anni, l’amministrazione ha piantato più di 500 alberi nei parchi del paese. Questa volta, sono stati messi a dimora altri 50 esemplari di diverse specie e dimensioni. Il progetto mira a rendere più verde e accogliente la città, coinvolgendo la comunità e migliorando la qualità della vita.

Bagnatica. Oltre cinquecento alberi, di dimensione e genere differente, messi a dimora nell'arco di cinque anni. L'amministrazione comunale di Bagnatica conferma il proprio impegno nei confronti dell'ambiente, finalizzato in particolare alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici, con una serie di interventi mirati e ben distribuiti su tutto il territorio comunale. Quello cronologicamente più recente rientra nel cosiddetto "Piano di Riforestazione 2026", con una cinquantina di alberi piantati nei parchi, a partire da quello attiguo a Piazzale del Donatore, il primo che si incontra accedendo in paese dalla Provinciale 91: "Un investimento sul verde che guarda al futuro e al benessere della comunità, contribuendo a rendere Bagnatica più sana, vivibile e sostenibile – spiega il vicesindaco Federico Colleoni – Il parco all'ingresso del paese negli ultimi anni aveva perso qualche esemplare ammalorato, oggi sostituito da una trentina di nuovi alberi che daranno un'immagine più piacevole per tutti coloro che si troveranno ad entrare in Bagnatica".

