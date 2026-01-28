Tre alberi di agrumi messi a dimora nei giardini scolastici a Vasto

Tre alberi di agrumi sono stati piantati nei giardini delle scuole di Vasto, nei plessi Martella e Santa Lucia dell’istituto comprensivo “Gabriele Rossetti”. L’operazione è stata portata avanti per arricchire gli spazi all’aperto e coinvolgere gli studenti in attività di cura e rispetto della natura.

La piantumazione nei plessi Martella e Santa Lucia. Il progetto si intitola “Alberiamo le nostre scuole: adotta un agrume!” Tre alberi di agrumi sono stati messi a dimora nei giardini dei plessi scolastici a Vasto, nei plessi Martella e Santa Lucia dell’istituto comprensivo “Gabriele Rossetti”. L'inizativa è stata possibile grazie alla disponibilità del presidente della Vastarredo Emidio Salvatorelli e del dirigente scolastico Cristina Eusebi, come ha evidenzato il sindaco Francesco Menna. «Il progetto, dal titolo “Alberiamo le nostre scuole: adotta un agrume!”, nasce con l’obiettivo di valorizzare gli spazi scolastici e promuovere, fin dall’infanzia, una cultura della cura, della responsabilità e del rispetto per l’ambiente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

