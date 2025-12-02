Stai cercando queste? | sgominata baby gang della Darsena di Milano arrestati 9 ragazzini tra i 12 e 18 anni accusati di rapine e violenze

“Stai cercando queste?!”. L’urlo di sfida, seguito dal lancio di un paio di auricolari verso il naviglio, è stato il culmine di un’aggressione brutale subita da un agente in pieno centro a Milano. La Polizia di Stato ha individuato nove giovanissimi, tra i 12 e i 18 anni, ritenuti responsabili di due distinte rapine commesse nell’arco di un solo fine settimana, con episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il primo e più violento episodio è avvenuto sabato 30 novembre, intorno alle 23:00. Un ragazzo milanese di 15 anni ha contattato il 112 dopo aver scopert o il furto dei suoi auricolari, che aveva lasciato nella giacca in un bar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stai cercando queste?”: sgominata baby gang della Darsena di Milano, arrestati 9 ragazzini tra i 12 e 18 anni accusati di rapine e violenze

