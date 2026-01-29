La notizia della scomparsa di Azzurra Ferretti si diffonde rapidamente. La ragazza di 19 anni è sparita da alcuni giorni a Roma e ancora nessuna traccia di lei. La sua famiglia è in ansia e chiede aiuto a chiunque possa avere informazioni utili. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Una notizia importante che riguarda Azzurra Ferretti, la ragazza di 19 anni scomparsa da alcuni giorni a Roma, è appena arrivata nelle redazioni di tutta Italia. La giovane è stata rintracciata nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio in zona Tiburtina. Secondo quanto si apprende, sta bene. Le ricerche erano scattate dopo la denuncia del padre ai carabinieri della stazione di Tor Vergata, a seguito dell’improvvisa scomparsa della ragazza, residente nel quartiere Centocelle. Del suo telefonino non si avevano più notizie: risultava infatti spento e irraggiungibile. La scomparsa e l’appello della famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Azzurra scomparsa, la notizia è appena arrivata

Approfondimenti su Azzurra Ferretti

Ultime notizie su Azzurra Ferretti

