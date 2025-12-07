Suamy Rispoli scomparsa la notizia è appena arrivata!

È stata ritrovata nelle ultime ore Suamy Rispoli, la ragazza di 16 anni scomparsa da Portici nei giorni scorsi. La giovane, allontanatasi dopo essere uscita da scuola, è stata rintracciata dai carabinieri e si trova in buone condizioni, ponendo fine a giorni di forte apprensione per la comunità. Allontanamento improvviso. Suamy era affidata a una casa-famiglia e non aveva fatto ritorno alla struttura dopo le lezioni. Il cellulare risultava spento e le ricerche si erano concentrate sull’ultimo tratto del suo percorso abituale, passando al setaccio telecamere e testimonianze. Le circostanze del suo allontanamento restano ancora da chiarire, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a un coinvolgimento esterno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

