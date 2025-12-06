Suamy Rispoli la 16enne svanita dopo scuola a Portici | il telefono spento e il messaggio all’amica

l mistero dell’allontanamento: l’ultimo giorno a scuola. Suamy Rispoli, 16 anni, risulta scomparsa da Portici (Napoli) dal 2 dicembre. Quella mattina, come sempre, aveva preso parte alle lezioni, ma al termine della giornata non è rientrata nella casa famiglia in cui viveva dallo scorso gennaio. L’allarme è stato formalizzato dalla direttrice della struttura, la quale ha segnalato ai carabinieri che il cellulare della ragazza risulta spento dalle ore 14:30. Un particolare inquietante emerge subito: è la prima volta che la giovane si allontana senza avvisare e, secondo gli operatori della comunità, non avrebbe mai manifestato squilibri o comportamenti simili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Suamy Rispoli, la 16enne svanita dopo scuola a Portici: il telefono spento e il messaggio all’amica

