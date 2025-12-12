Gioco d’azzardo in calo L’effetto dell’ordinanza sugli orari delle sale slot
Il gioco d’azzardo mostra un calo significativo, con effetti positivi soprattutto a San Donato, dove un’ordinanza comunale ha limitato gli orari delle sale slot. Questa misura ha contribuito a ridurre l’accesso alle macchinette, influenzando i numeri e i dati relativi al settore, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche di gioco nella zona.
Gioco d'azzardo, numeri in calo. A San Donato sono positive le cifre registrate sull'onda di un'ordinanza del Comune, che ha ridotto gli orari di utilizzo delle "macchinette". Nel periodo gennaio-ottobre 2025, al netto dei due mesi mancanti rispetto al totale del 2024, il calo delle spese sostenute nella città dell'Eni per slot machines e videolottery è stato del 49,78%, mentre la diminuzione dei soldi spesi per le scommesse nei luoghi fisici si attesta sul 42,54%. È prevedibile dunque che, per entrambe le voci, a fine 2025 si registrerà una contrazione rispetto all'anno precedente. Sono questi gli effetti dell'ordinanza del Comune, che ha assottigliato le fasce orarie, nelle quali è consentito l'utilizzo delle slot.
