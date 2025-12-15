Gioco d’azzardo in Emilia-Romagna si spendono 9,5 miliardi l’anno

In Emilia-Romagna, il gioco d’azzardo rappresenta una spesa annua di 9,5 miliardi di euro. La Regione intensifica gli sforzi per contrastare la dipendenza patologica, puntando sulla prevenzione nelle scuole e sul rafforzamento delle politiche sanitarie e sociali già in atto sul territorio.

La Regione Emilia-Romagna rafforza il contrasto al gioco d’azzardo patologico puntando con decisione sulla prevenzione, a partire dalle scuole, e sulla tenuta delle politiche sanitarie e sociali già attive sul territorio. In Emilia-Romagna ogni anno vengono spesi circa 9,5 miliardi di euro in. Bolognatoday.it

