L’Azione Cattolica Diocesana invita tutti a partecipare alla marcia per la pace che si terrà il 31 gennaio. L’obiettivo è riunire persone di tutte le età per camminare insieme e mostrare solidarietà. L’evento si svolge in un momento in cui la pace è più che mai necessaria, e l’associazione vuole coinvolgere la comunità locale in questa iniziativa semplice ma significativa.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Azione Cattolica diocesana è lieta di invitare tutti a marciare insieme per la Pace. Con lo slogan “Terra in Pace” desideriamo sottolineare che la pace non è un ideale lontano: è un orizzonte che può diventare realtà quando accogliamo lo sguardo dell’altro, superiamo divisioni e riconosciamo che ogni essere umano è chiamato a far parte di una famiglia comune. Infatti, il logo che accompagna l’iniziativa di pace dell’associazione presenta al centro il pianeta Terra, simbolo della nostra casa comune e dell’umanità intera, circondato da due frecce che si incontrano in un movimento armonioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Azione Cattolica Diocesana, il 31 gennaio la marcia per la pace

Approfondimenti su Azione Cattolica

Il 1° gennaio si terrà la Marcia per la Pace, promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese in collaborazione con il Comune di Meldola.

Il 31 dicembre, Catania sarà sede della 58ª Marcia nazionale della pace, un’occasione di riflessione e dialogo promossa da diverse associazioni e istituzioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Azione Cattolica

Argomenti discussi: Azione Cattolica Ragazzi – festa della Pace diocesana 2026; E fu trasfigurato davanti a loro – L’Assemblea diocesana di Azione Cattolica; Salire, sostare, scendere. Con il Signore; Azione Cattolica, veglia per la pace con il vescovo.

A Torre Annunziata marcia della pace diocesana promossa dall'Azione cattolicaL'Azione cattolica della Diocesi di Nola invita a fare spazio alla pace e i soci rispondono con gioia. (ANSA) ... ansa.it

A Torre Annunziata la Marcia della pace dell'Azione cattolicaDallo Stadio Giraud fino alla Madonna della Neve. L’Azione cattolica della Diocesi di Nola invita a fare spazio alla pace e i soci rispondono con gioia. Sono attese infatti più di 1500 persone - adult ... lostrillone.tv

Alle 15.30 dal Duomo alla Villa Comunale: organizzata dall'Azione cattolica diocesana #Benevento facebook