Catania ospita la 58esima Marcia nazionale della pace il 31 dicembre

Il 31 dicembre, Catania sarà sede della 58ª Marcia nazionale della pace, un’occasione di riflessione e dialogo promossa da diverse associazioni e istituzioni. L’evento, organizzato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e altre realtà, mira a promuovere valori di pace e solidarietà sul territorio italiano. Un momento di confronto che invita alla memoria e all’impegno comune per un futuro più giusto e pacifico.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.