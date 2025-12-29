Catania ospita la 58esima Marcia nazionale della pace il 31 dicembre
Il 31 dicembre, Catania sarà sede della 58ª Marcia nazionale della pace, un’occasione di riflessione e dialogo promossa da diverse associazioni e istituzioni. L’evento, organizzato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e altre realtà, mira a promuovere valori di pace e solidarietà sul territorio italiano. Un momento di confronto che invita alla memoria e all’impegno comune per un futuro più giusto e pacifico.
Il prossimo 31 dicembre Catania ospiterà la 58ma Marcia nazionale della pace. L'evento, promosso dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace, Azione Cattolica Italiana, Acli, Agesci, Caritas Italiana, Movimento dei Focolari Italia, Libera e Pax Christi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
